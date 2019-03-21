Азербайджан - страна огней. Наверное, это определение нашей родины известно всем. Большинство, несомненно, в курсе, что и на символе азербайджанской столицы также изображены языки пламени. Баку - родина огня, негасимого и согревающего мир. Не случайно издревле в наших краях существовал культ огня.

Первые упоминания о бьющем из-под земли огне относятся к эпохе неолита. Этимология названия "Азербайджан" имеет древнее происхождение. Известно, что большинство населения, проживающего на этой территории еще до нашей эры, являлись огнепоклонниками. Так, согласно одной из версий, название нашей родины произошло от слова "Азер", что означает огонь, пламя. В далекие времена из разных стран сюда приезжали за жидкостью "со специфическим запахом и цветом". На протяжении тысячелетий наполненную в бурдюки нефть возили верблюжьими караванами на Восток и Запад. Вывозимой из Азербайджана нефтью пользовались не только для освещения, но и как ценным лекарством против многих болезней.

О мистическом негаснущем огне Баку говорили практически все иностранные путешественники, которым довелось побывать на Абшеронском полуострове.

Византийский автор Приск Панийский, описывая путь, ведущий из Скифии в Мидию, сообщает о "пышущем из морского камня пламени" близ Баку. Это первое по хронологиие указание на огни нашей земли. Об этом необычном природном явлении писали Геродот, Аммиан Марцеллин, русский путешественник Афанасий Никитин, который в XV веке в своих путевых заметках "Хождение за три моря" отмечал, что "...на Хвалынском море стоит Бака, где огни горят неугасимые...". Начиная с этого времени, в Азербайджан прибывают англичане и другие путешественники, и слава о горящей земле распространяется по всему миру".

Только спустя века люди узнали, что истинная причина возгорания - это геологические процессы, идущие в недрах Абшерона, породившие естественные выходы природного газа и нефти, а тогда огонь был чудом, которым судьба наградила людей. Он дарил тепло, защищал от хищников, давал пропитание.

Азербайджанский народ испокон веков наблюдал за огненными языками пламени, поэтому в нашей культуре он занимает особое место. Огонь наложил отпечаток на сознание народа. К примеру, в азербайджанском языке имеется выражение "Очагына анд олсун" (Клянусь огнем), что является лучшим доказательством правдивости этих выводов.

Образ огня нашел отражение и в культуре. На современном гербе Баку изображены три языка пламени, это так же не случайно. В древности в трех местах вокруг столицы находились естественные колодцы, из которых нефть и газ выходили естественным путем. Пламя из этих колодцев служило своеобразными маяками, которые освещали путь прибывающим сюда кораблям. Остатки былого пламени сейчас горят в Янар Даг и в сураханском храме Атешгях.

Примерно в 20 километрах от Баку близ селения Магамедлы можно увидеть уникальные газовые факелы, горящие уже много веков. Это место называется Янар Даг, что в переводе означает "горящая гора". Огонь на Янар Даге вечен, он горит в любую погоду, в любое время года.

С горой Янар Даг связано множество легенд. С древних времён в этих местах собирались огнепоклонники из Индии и Ирана. Упоминания о чудо-горе есть даже в записях Марко Поло. Описание языков пламени, исходящих из-под горы Янар Даг, содержится и в книге русского учёного Березина "Путешествие на Апшерон". Долгое время пламя "бесхозно" вырывалось из земли, и только в 1974 году это место было открыто для посетителей, а с 2007 года объявлено Историко-природным заповедником. Интересно, что все, кто побывал в заповеднике, говорят о небывалой энергетике, которую они здесь почувствовали.

Древние жители Азербайджана связывают огонь с появлением зороастризма. Именно Азербайджан является родиной этой древней религии. Доказательством обожествления негасимого огня является храм огнепоклонников Атешгях. Он находится в поселке Сураханы, в 30 километрах от столицы. Храм был построен проживавшей в Баку индусской общиной в XVII-XVIII веках. Однако история храма более древняя. Ученые считают, что он был основан в III-IV веках нашей эры.

Первое святилище на месте выхода из-под земли горящих факелов основали зороастрийцы. Для них священный огонь был символом чистоты помыслов и душевных устремлений. В VIII веке нашей эры, когда на территории нынешнего Азербайджана стал распространяться ислам, храм огнепоклонников пришел в упадок. А возродился Атешгях уже в XVII веке, когда по Великому шелковому пути огнепоклонники из Индии вернулись в Сураханы. И тогда же богатые индийские купцы стали обустраивать священное место. Постепенно здесь выросли молельни, кельи, караван-сарай. Сооружен Атешгях по местным архитектурным канонам, но сочетает в себе черты древних алтарей огня. Это пятиугольное сооружение с зубчатой стеной и входным порталом, над которым устроена традиционная на Абшероне гостевая комната - балахане.

Если прийти на экскурсию в храм, то гид вам расскажет множество интересных фактов об обитавших здесь индийских монахах. На территории храма 26 келий, в которых жили отшельники, истязая плоть и очищая душу. Они обвешивались тяжелыми цепями, спали на гвоздях и негашеной извести, по-всякому истязали тело, доказывая свою верность высшим силам.

Огонь считался олицетворением жизни во Вселенной, сутью всего сущего, основой бытия. "Пусть у тебя погаснет костер" - было самым сильным проклятием в этих местах.

С начала XVII века в Сураханы вновь потянулся нескончаемый поток паломников. Но в середине XIX века, в связи со смещением пластов земли, выход естественного газа в этом месте прекратился. Паломники восприняли это как кару небесную и стали разъезжаться. Атешгях, как место поклонения, просуществовал до 1880 года, когда последний индус уехал в Индию.

В 1975 году, после реставрационных работ, дом огня "Атешгях" был открыт для посещения. Сегодня Храм огнепоклонников объявлен Государственным историко-архитектурным заповедником и включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Огонь нашел отражение и в национальной символике. Вспомните орнамент Бута - ведь это ничто иное как язык пламени. Форму Буты имеет и Девичья башня, если смотреть на нее сверху.

А довершает общую картину великолепный комплекс Flame Towers (Пламенные башни), который включает гостиницу, жилое здание и офисы и напоминает по форме три языка пламени.

Это невероятное сооружение стало одним из главным символов Баку и словно говорит все вокруг: огонь Азербайджана будет гореть вечно.

Лала Мамедова