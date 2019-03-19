По инициативе Фонда Гейдара Алиева во вторник в Центре талассемии, в психоневрологическом учреждении социальных услуг № 1 в поселке Бузовна, в детдоме №2 в Сураханском районе, детдоме №1 в Низаминском районе, и детдоме №3 в Хатаинском районе были организованы мероприятия по случаю праздника Новруз.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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