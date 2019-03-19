Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане непрерывно расширяется, развивается система социальной защиты, социального обеспечения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, во время встречи в пансионате для инвалидов войны и труда в поселке Бильгях в Баку, проведенной по случаю праздника Новруз.

Министр сказал, что подписанные только за этот год Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения, принимаемые в данной сфере шаги, проделанная работа носят революционный характер.

"Более чем двукратное повышение различных пособий, стипендий, увеличение на более чем 40 процентов заработных плат и пенсий, в действительности, являются революционными шагами, и непосредственно направлены на улучшение жизни граждан Азербайджана", - отметил Бабаев.

По словам министра, необходимо регулярно развивать систему социального обеспечения, социальных пособий.

"Путем постоянного совершенствования работы мы еще больше улучшим качество социальных услуг, оказываемых различным категориям населения", - сказал Бабаев.