Пожар в общежитии в Баку, жильцы эвакуированы
19 марта 2019 23:20 276
В Насиминском районе Баку в однокомнатной квартире на втором этаже общежития произошел пожар на территории, площадью пять квадратных метров, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что в результате пожара четыре жильца здания были эвакуированы в безопасное место.
Квартира была защищена от огня, пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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