В Насиминском районе Баку в однокомнатной квартире на втором этаже общежития произошел пожар на территории, площадью пять квадратных метров, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что в результате пожара четыре жильца здания были эвакуированы в безопасное место.

Квартира была защищена от огня, пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.