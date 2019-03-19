Все места в Баку, где будут праздничные мероприяти - СПИСОК
Обнародованы места проведения в Баку основных мероприятий по случаю праздника Новруз.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Исполнительную власть города Баку, мероприятия пройдут по 11 адресам:
Ясамальский район - Ясамальский парк, улица А.Аббасова; Сабаильский район - поселок Бадамдар, парк Гейдара Алиева; Насиминский район - выход станции метро "Гянджлик", проспект Ф.Хойского, площадь "Гялябя"; Сабунчинский район - поселок Бакиханов, улица Сюльх, парк имени Гейдара Алиева напротив здания Бакинского молодежного центра; Пираллахинский район - поселок Пираллахи, парк Молодежи; Хатаинский район - парк Гейдара Алиева, расположенный рядом с Украинским кругом; Насиминский район - парк имени Рихарда Зорге, участок пересечения проспекта Вагифа с улицей С.Вургуна; Хазарский район - поселок Мардакян, парк Гейдара; Бинагадинский район - парк отдыха имени Гейдара Алиева; Сураханский район - территория Государственного историко-архитектурного заповедника "Храм Атешгях"; Низаминский район - сад Гейдара, Парк бульвар (улица Б.Нуриева); Гарадагский район - поселок Локбатан, парк Гейдара Алиева.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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