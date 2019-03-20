Сотни наследников шехидов в Азербайджане получили материальную помощь в преддверии Новруза
В Азербайджане продолжается работа по обеспечению наследников шехидов единовременной выплатой (11 тысяч манатов).
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в качестве важного шага в этом направлении, во время заседании Комиссии министерства 11 марта было принято решение о выдаче единовременной выплаты 1928 наследникам 1200 шехидов, передает Day.Az.
Уже завершился перевод единовременных выплат на банковские счета этих наследников.
Количество шехидов, наследникам которых будут выплачены единовременные выплаты, составляет 12268 человек. С ноября прошлого года началась выдача единовременной выплаты наследникам этих шехидов. До сегодняшнего дня единовременной выплатой были обеспечены 7894 наследника 5491 шехида.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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