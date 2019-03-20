В результате операции, осуществленной азербайджанскими таможенниками, была пресечена попытка контрабанды 110,4 килограмма героина.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на Билясуварском таможенном посту был задержан управляемый гражданином Ирана - Иранизаде Али Голамаббасом, грузовой автомобиль Volvo, перевозивший якобы "продовольственные товары" из Ирана в Швецию транзитом через Азербайджан. Затем был проведен таможенный осмотр автомобиля, передает Day.Az.

Во время осмотра автомобиля были обнаружены наркотические средства - героин, общим весом в 110,4 килограмма.

Если учесть то, что обнаруженные наркотические средства перевозились из Ирана в Швецию, стоимость обнаруженной партии героина на "черном рынке" Европ составляет примерно 20 миллионов манатов.

По факту ведется расследование.