В Насиминском районе Баку произошел пожар в кафе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на МЧС.

На первом этаже пятиэтажного здания в кафе общей площадью в 100 м² загорелась деревянная облицовка площадью в 10м², так же от высокой температуры растаяла ламбирная часть потолка по всей площади помещения.

Во время пожара 12 жителей здания были эвакуированы, и на безопасную территорию были привлечена пожарная служба. Не подвергшаяся пламени часть кафе и квартиры были защищены от огня.

Огонь был потушен пожарной службой.