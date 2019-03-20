Страшный пожар в бакинском кафе, эвакуировано 12 человек
20 марта 2019 09:42 936
В Насиминском районе Баку произошел пожар в кафе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на МЧС.
На первом этаже пятиэтажного здания в кафе общей площадью в 100 м² загорелась деревянная облицовка площадью в 10м², так же от высокой температуры растаяла ламбирная часть потолка по всей площади помещения.
Во время пожара 12 жителей здания были эвакуированы, и на безопасную территорию были привлечена пожарная служба. Не подвергшаяся пламени часть кафе и квартиры были защищены от огня.
Огонь был потушен пожарной службой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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