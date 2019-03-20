Выставка вагонов, которые долгие годы обслуживали линии подземной железной дороги, радует пассажиров метрополитена на станции "Ичеришехер", передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.

К весеннему празднику для жителей и гостей столицы запустили составы из ретро-вагонов. На станции "Ичеришехер" можно увидеть вагоны типа "А" 1956 года, вагоны типа "В" и произведенные в 1970-х годах вагоны типа "E-J" метрополитена СССР.

Также в праздничные дни с двух часов дня впервые в метро выступают персонажи новрузовских празднеств Кёса и Кечал.

Ретро-вагоны можно увидеть до 21 марта с девяти утра до полуночи

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