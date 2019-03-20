В Шабране произошло тяжелое ДТП произошло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате аварии столкнулись три автомобиля. Автомобиль марки "Mercedes", потеряв управление столкнулся с "ВАЗ-21010", а затем с "ВАЗ-2107".

В результате происшествия пассажиры "семерки" были доставлены в Центральную больницу Шабранского района, где не удалось спасти жизнь 83-летней жительницы Шабрана Солмаз Гасымовой.