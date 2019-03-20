Трагедия в праздничный вечер: в Азербайджане погиб 23-летний парень - ФОТО
20 марта 2019 23:29 230
В праздничный вечер в Гёйчайском райное произошла трагедия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, житель района 23-летний Акиф Керимов получил тяжелую черепно-мозговую травму по пути в местный магазин. Проходя под чинаром, одна из крупных ветвей дерева не выдержала собственного веса и упала на голову Керимому.
Местные жители, которые находились неподалеку, попытались срочно доставить пострадавшего в Гёйчайскую центральную больницу, однако Керимов скончался в дороге от потери крови.
Инцидент произошел на улице Нариманова в 20:00.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!