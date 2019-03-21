В Насиминском районе города Баку сгорел пассажирский автобус, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.

Согласно информации, сгорело моторное отделение автобуса марки "Iveco".

Остальная часть автобуса была защищена от огня, пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.