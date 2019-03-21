В Баку сгорел пассажирский автобус
21 марта 2019 09:52 292
В Насиминском районе города Баку сгорел пассажирский автобус, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.
Согласно информации, сгорело моторное отделение автобуса марки "Iveco".
Остальная часть автобуса была защищена от огня, пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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