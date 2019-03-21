В 2019 правительство Азербайджана направит на приобретение лекарств для больных сахарным диабетом 44 миллиона манатов, что на 22,2 процента или восемь миллионов манатов больше показателя прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках Государственной программы по сахарному диабету, в 2018 году из госбюджета на эти цели было выделено 36 миллионов манатов.

Отметим, в Азербайджане зарегистрированы более 263 тысяч больных сахарным диабетом, в том числе 53 тысячи с сахарным диабетом I типа (инсулиннозависимый диабет).