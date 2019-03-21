В соцсетях распространились кадры грубого нарушения автобусом правил дорожного движения в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ölkə.Az, на кадрах видно, как пассажирский автобус №211, пересекая двойную сплошную линию, едет по встречной полосе, чем затрудняет движение других транспортных средств.

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