Автобус в Баку грубо нарушает правила - ВИДЕО
21 марта 2019 12:01 321
В соцсетях распространились кадры грубого нарушения автобусом правил дорожного движения в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Ölkə.Az, на кадрах видно, как пассажирский автобус №211, пересекая двойную сплошную линию, едет по встречной полосе, чем затрудняет движение других транспортных средств.
Нажмите на видео для просмотра:
09:52 930
В Баку сгорел пассажирский автобус
09:00 1 045
Традиции Новруза, о которых надо знать
12:27