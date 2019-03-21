Главные тайны азербайджанских ковров - ВИДЕО
21 марта 2019 19:05 143
Азербайджанские ковры признаны во всем мире шедеврами ковроткачества. Они роскошны и загадочны. Каждый узелок и элемент орнамента заключает в себе краски нашей солнечной земли, ее традиции и историю. Искусство ковроткачества пришло из глубины веков и бережно хранится азербайджанским народом. Эти традиции передаются из поколения в поколение с любовью и трепетом. Поэтому азербайджанскому ковру нет равных.
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