Путешествуя в горах Азербайджана: по следам кавказского тура - ВИДЕО
21 марта 2019 12:14 257
Путешествуя в горах Азербайджана, можно встретить этих животных. Кавказский тур - крупное и мощное животное с дугообразно изогнутыми рогами и направленными вниз и вовнутрь остриями. В местах традиционного обитания насчитывается около 25 тысяч туров, и основное их количество сосредоточено в заповедниках. В настоящее время считается, что на Кавказе живут 2 подвида туров: кубанский, или западнокавказский, и дагестанский, или восточнокавказский, тур.
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