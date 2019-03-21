Путешествуя в горах Азербайджана, можно встретить этих животных. Кавказский тур - крупное и мощное животное с дугообразно изогнутыми рогами и направленными вниз и вовнутрь остриями. В местах традиционного обитания насчитывается около 25 тысяч туров, и основное их количество сосредоточено в заповедниках. В настоящее время считается, что на Кавказе живут 2 подвида туров: кубанский, или западнокавказский, и дагестанский, или восточнокавказский, тур.

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