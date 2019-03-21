В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако к ночи местами ожидается изморось. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в Баку ночью составит 4-6 градусов тепла, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и снизится с 767 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 процентов, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но к вечеру местами ожидаются дожди, в горных территориях ожидается снег. Местами будет туман, днем будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.