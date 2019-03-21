В Баку прошло празднования еврейского праздника Пурим, сообщает в четверг Trend.

На мероприятии участвовали посол Израиля в Азербайджане Дан Став, а также представители посольства.

Пурим - еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири (Эстер) в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи от истребления их Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса.

Праздник начинается "постом Эстер" в течение 13-го дня месяца адар (12-й месяц в еврейского календаря) в память поста, наложенного царицей на себя, на слуг и на всех евреев города Сузы.