Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие
22 марта 2019 09:32 218
В Гёйчае произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел в селе Гарамарьям Гейчайского района Азербайджана на трассе Баку-Шамахи-Евлах. В результате столкновения двух автомобилей водители получили ранения. Из-за воздействия удара автомобили были серьезно повреждены.
Отметим, что одним из водителей является житель села Гараязи Гейчайского. Вчера у него была свадьба..
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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