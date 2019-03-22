В Гёйчае произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел в селе Гарамарьям Гейчайского района Азербайджана на трассе Баку-Шамахи-Евлах. В результате столкновения двух автомобилей водители получили ранения. Из-за воздействия удара автомобили были серьезно повреждены.

Отметим, что одним из водителей является житель села Гараязи Гейчайского. Вчера у него была свадьба..

По факту ведется расследование.