Жуткая авария в Азербайджане, два человека сгорели заживо
22 марта 2019 09:49 465
В результате тяжелого ДТП в Геранбое два человека в автомобиле сгорели заживо.
Как сообщили в МЧС, в результате столкновения грузовика "Mercedes" с легковым автомобилем "Ford", в легковом автомобиле произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.
В ходе осмотра, внутри автомобиля были обнаружены тела двух человек. Тела были извлечены из машины пожарными и переданы по назначению.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 марта 22:12 785
Леса Исмаиллы, от которых невозможно оторвать взгляда - ВИДЕО
21 марта 22:05 1 165
Что покупают в Баку иностранные туристы? - РЕПОРТАЖ - ФОТО
-
21 Мар. 19:36 7 734
-
21 Мар. 11:26 4 941
-
21 Мар. 12:22 4 035
-
21 Мар. 19:34 3 932
-
21 Мар. 21:08 3 853