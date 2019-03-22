В результате тяжелого ДТП в Геранбое два человека в автомобиле сгорели заживо.

Как сообщили в МЧС, в результате столкновения грузовика "Mercedes" с легковым автомобилем "Ford", в легковом автомобиле произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.

В ходе осмотра, внутри автомобиля были обнаружены тела двух человек. Тела были извлечены из машины пожарными и переданы по назначению.

По факту ведется расследование.