Созданный в Азербайджане Центр территориального планирования и строительства будет оказывать ряд платных услуг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Центр создан распоряжением главы государства от 19 марта 2019 года.

Так, платными будут следующие услуги:

- предоставление разрешенных параметров для строительства, которое будет вестись на территории города Баку, по запросу заказчика;

- предоставление заключения по намерению о строительстве в связи с выделением земельного участка, принадлежащего государству;

- определение трасс для системы дорожного и инженерно-коммуникационного обеспечения на административной территории города Баку; проверка представленных на утверждение проектов градостроительного обоснования;

- проверка на соответствие документам в сфере градостроения проектов в сфере строительства: проектов многоквартирных жилых зданий, проектов нежилых зданий, инфраструктурных (дорожное строительство) проектов, проектов технических и инженерных сооружений, проектов инженерно-коммуникационных линий, проектов других объектов;

- проведение осмотра строительных объектов, располагающихся на территории города Баку, в связи с выдачей разрешения на эксплуатацию объекта;

- составление документов в связи с продлением срока разрешения на строительство на административной территории города Баку;

- предоставление копий документов, находящихся в архиве Центра;

- определение соответствия размещения объектов общественного питания без капитальных построек на открытых участках на административной территории города Баку.