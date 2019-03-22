Село Хыналыг (210 км от Баку) находится в труднодоступном месте на территории Губинского района Азербайджана. Расположено оно на северном склоне Главного Кавказского хребта.

С некоторых пор Хыналыг стало местом паломничества туристов. Слава о нем разнеслась далеко за пределы Азербайджана, и, приезжая в страну, зарубежные гости всегда стараются побывать здесь.

Село Хыналыг расположено на высоте 2100-2200 метров выше уровня моря и находится в окружении гор Гызыл Гая, Шахдаг, Туфандаг и Хыналыг. Поэтому его называют "Островом среди гор". Сейчас в селе 380 домов, в которых проживает около 2 тысяч жителей. Крыша одного дома служит двориком для другого дома, расположенного выше. Дома - очень древние - им по 200-300 лет. Дома построены из булыжников. Интересный факт - в потолке домов делается дымовое отверстие, через которое хыналыгцы также ходят друг к другу в гости.

Полы и стены домов покрывают пестрые и теплые ковры тикмя, а также одеяла, подушки, тюфяки, мутякка, вытканные местными мастерицами. Эти предметы обихода служат не только украшением дома, но и защитой в зимние морозы.

А зима здесь ранняя и очень суровая, температура в разгар холодов может доходить до 30 градусов мороза.

Село знаменито своим уникальным языком, своеобразными обычаями и традициями. Здесь находятся относящиеся к средним векам храм Огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники. Эту местность, включенную ЮНЕСКО в список имеющих всемирное значение исторических памятников, часто называют музеем под открытым небом.

В 2007 году историческая территория села была объявлена государственным историко-архитектурным и этнографическим заповедником "Хыналыг".

Дорога до Хыналыга всегда считалась опасной и труднопроходимой. Несколько лет назад она была расширена и заасфальтирована, однако крутизна подъемов и серпантина все равно заставляет быть осторожными. Но глядя на окружающий ландшафт, на панораму величественных гор и открывающиеся взору горизонты, думаешь: эта красота стоила того, чтобы преодолеть страх.

Фото: Trend