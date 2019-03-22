Наверное, каждый согласится с тем, что Азербайджан - уникальная страна. Это место, где соединилась красота природы, богатство недр и тепло человеческих сердец. Мы живем среди этой гармонии и уже привыкли, что наше небо самое синее, солнце самое горячее, а море самое ласковое. Тем не менее, иногда, глядя на пейзажи Азербайджана со стороны, невольно находишь новые краски и оттенки...

Фото: Этибар Джафаров