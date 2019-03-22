Галалты - бальнеологический курорт, известный еще с советских времен. После открытия здесь лечебного источника был построен санаторий, и сюда потянулись люди со всего Советского Союза за здоровьем.

Однако Галалты - это не только целебный источник и знаменитая древняя башня эпохи Сасанидов, нависающая над местностью с вершины скалы. Это еще и потрясающая природа, от которой невозможно оторвать взгляда.

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