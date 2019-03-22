Так будет выглядеть космический павильон Азербайджана в Дубае - ФОТО
22 марта 2019 11:55 205
Азербайджан обнародовал свой павильон для Expo 2020 Dubai, сообщает Day.Az со ссылкой на constructionweekonline.com.
Сообщается, что павильон Азербайджана будет расположен на территории площадью 2100 квадратных метров.
Павильон будет украшен деревьями и листьями и будет отражать проблемы, связанные с устойчивым развитием.
Разработкой павильона занималась итальянская компания Simmetrico.
Отметим, что выставка Expo 2020 Dubai будет работать с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Ожидается, что ее посетят более 25 миллионов человек, 70% из которых будут из-за пределов ОАЭ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!