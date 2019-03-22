Азербайджан обнародовал свой павильон для Expo 2020 Dubai, сообщает Day.Az со ссылкой на constructionweekonline.com.

Сообщается, что павильон Азербайджана будет расположен на территории площадью 2100 квадратных метров.

Павильон будет украшен деревьями и листьями и будет отражать проблемы, связанные с устойчивым развитием.

Разработкой павильона занималась итальянская компания Simmetrico.

Отметим, что выставка Expo 2020 Dubai будет работать с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Ожидается, что ее посетят более 25 миллионов человек, 70% из которых будут из-за пределов ОАЭ.