С апреля эти люди будут получать стипендию Президента - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане со следующего месяца в рамках распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения" от 25 февраля 2019 года будет выплачиваться стипендия Президента инвалидам первой группы, получающим трудовую пенсию.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в настоящее время ежемесячная стипендия Президента выплачивается лицам с I группой инвалидности, которые стали инвалидами по причине общего заболевания, заболевания в период военной службы, трудовой травмы и профессионального заболевания, нахождения в зоне военных операций, во время ликвидации аварии в Чернобыльской АЭС, получающим социальные пособия, передает Day.Az.
С первого апреля эта ежемесячная стипендия будет выплачиваться также лицам с I группой инвалидности, получающим трудовую пенсию.
Также размер этой стипендии со следующего месяца повысится с 73 до 100 манатов.
Кроме того, с первого апреля ежемесячная стипендия Президента (50 манатов) будет выплачиваться и лицам, которые ухаживают за инвалидами I группы.
Распоряжение охватывает 577 тысяч граждан, из которых около 300 тысяч являются инвалидами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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