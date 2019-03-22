Министерство экологии и природных ресурсов регулярно проводит мониторинг водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, использование как местных, так и транграничных рек должно опираться на Водный кодекс Азербайджана, закон "О защите окружающей среды" и другие законы и законодательные акты, а также на международные конвенции и договоренности, членами которых является Азербайджан, передает Day.Az.

Для того, чтобы не столкнуться в будущем с серьезной проблемой нехватки воды, все пользователи воды, в том числе и население страны, должны рационально использовать воду, пресекать ее потери в установках по водоснабжению и в быту, использовать современные технологии и оборудование, экономящие воду, а также ограничить использование питьевой воды для технических целей, принять для этого другие необходимые меры.

Отметим, что ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Day of Water). Этот день начал отмечаться согласно постановлению Генеральной Ассамблеи ООН от 22 февраля 1993 года. Предложение об учреждении Всемирного дня водных ресурсов было озвучено на Конференции ООН по защите и развитию окружающей среды (UNCED), которая прошла 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро.

С целью охраны водных ресурсов в различных местах мира на международном, национальном и местном уровнях осуществляются программы в сфере эффективного использования водных ресурсов.