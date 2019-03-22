Смерть как в кино: трагедия на азербайджанской границе
22 марта 2019 19:26 457
Попытка контрабандой провезти в Азербайджан наркотики из Ирана стоила жизни 31-летнему мужчине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на bizimyol.info, инцидент произошел на пограничном пункте в Астаре. Житель Лянкяранского района Габиль Багиров внезапно почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался.
По предварительным данным, причиной смерти стали наркотики, спрятанные Багировым во внутренних органах. Труп погибшего был отправлен на экспертизу.
Ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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