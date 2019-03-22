Попытка контрабандой провезти в Азербайджан наркотики из Ирана стоила жизни 31-летнему мужчине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bizimyol.info, инцидент произошел на пограничном пункте в Астаре. Житель Лянкяранского района Габиль Багиров внезапно почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стали наркотики, спрятанные Багировым во внутренних органах. Труп погибшего был отправлен на экспертизу.

Ведется следствие.