В Хатаинском районе Баку сгорел дом. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, пожар произошел в двух комнатах и коридоре четырехкомнатного одноэтажного дома площадью 107 м2. Сгорели 2 комнаты, коридор и домашние предметы площадью 54 м2. Во время исследования пожара обнаружен труп Аббасова Али Байрам оглу, 1935 года рождения. Оставшаяся часть дома и прилегающие к дому другие дома защищены от пожара.

В связи с происшествием соответствующие структуры проводят расследование.