Страшный пожар в Баку, есть погибший
23 марта 2019 09:08 261
В Хатаинском районе Баку сгорел дом. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Согласно информации, пожар произошел в двух комнатах и коридоре четырехкомнатного одноэтажного дома площадью 107 м2. Сгорели 2 комнаты, коридор и домашние предметы площадью 54 м2. Во время исследования пожара обнаружен труп Аббасова Али Байрам оглу, 1935 года рождения. Оставшаяся часть дома и прилегающие к дому другие дома защищены от пожара.
В связи с происшествием соответствующие структуры проводят расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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