Азербайджан провел уникальную операцию сотням людей - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане сегодня насчитывается свыше 900 лиц, которым была проведена операция по трансплантации почки. Они обеспечиваются препаратами за счет государства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в городах и районах Азербайджана действуют 44 центра гемодиализа. Более 3600 пациентов с хронической почечной недостаточностью проходят в этих центрах сеансы гемодиализа и обеспечиваются препаратами.
Согласно сообщению министерства здравоохранения, сегодня в Азербайджане нет пациентов, стоящих в очереди на лечение посредством гемодиализа за счет государства. На данный момент министерство здравоохранения полностью обеспечивает пациентов лекарствами и медицинскими принадлежностями 71-го наименования.
Отметим, что хроническая почечная недостаточность или хроническое заболевание почек является патологией, которая приводит к постепенной утрате функций почек или невозможности повторного их восстановления.
На начальной стадии заболевания можно предотвратить дальнейшее развитие почечной недостаточности и ожидаемые осложнения. Однако в случае неэффективности консервативного лечения применяются способы лечения, которые позволят восполнить уже утраченные функции почерки, к которым относятся гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантация почек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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