Интервью с директором Национального департамента гидрометеорологии, доктором философии по географии, заслуженным инженером республики Умайрой Тагиевой.

Профессия гидрометеоролога относится к довольно редким, не массовым профессиям. Важным условием в работе метеоролога является непрерывное внимание к объекту исследования и объективная интерпретация наблюдаемых явлений. Метеорологи - люди, имеющие специальное образование. Данная профессия включает в себя метеонаблюдателей, техников, научных работников, операторов метеорологических радиолокаторов и инженеров.

Синоптики составляют прогнозы погоды, аэрологи - изучают состояние атмосферы на высоте, морские гидрометеорологи - обеспечивают гидрометеорологической информацией морской сектор, а авиационные метеорологи - соответственно, воздушный транспорт. Работа гидрометеорологом - очень кропотливая и требует высокой точности. Ее можно назвать трудной и в тоже время романтичной одновременно, так как это предусматривает постоянную связь этих специалистов с природой. Работники метеостанций ежедневно наблюдают за облаками, фиксируя изменения их типов, форм, высоту нахождения, проводят измерения других метеорологических параметров. Гидрологи участвуют в экспедициях в высокогорных областях страны, замеряя и оценивая снежные запасы, изучают ледники и проводят много еще других работ.

Синоптикам, помимо профессиональных знаний и навыков, просто необходимо развивать аналитические способности и обладать профессиональной интуицией. Ведь похожих друг на друга процессов не бывает, а данные различных моделей, в зависимости от начальных условий, порой дают прямо противоположные результаты. И на этом этапе синоптик должен принять единственно правильное решение, так как от своевременного и точного предсказания зависит безопасность людей, работа которых непосредственно связана с погодой - это нефтяники, моряки, авиаторы и работники различных отраслей народного хозяйства. Излишне говорить, что работа синоптика очень ответственна и в тоже время очень интересна.

За простыми фразами "возможен дождь" или "без осадков", "усиление ветра" или "высокая волна" стоит напряженная работа большого коллектива. Это очень волнительно, ожидание предсказанного процесса. Это, наверное, одна из немногих профессий, результат труда которой видят ежедневно все. Пользуясь случаем, приглашаем нашу молодежь - девушек и юношей - географов, физиков, математиков к нам на работу. Надеемся, что вы сможете внести свой вклад в дальнейшее развитие азербайджанской гидрометеорологии.

23 марта это профессиональный праздник гидрометеорологов всего мира - людей, благодаря работе которых мы имеем возможность знать все о погоде.