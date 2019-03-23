Всемирный день метеорологии 2019 года посвящен теме "Солнце, Земля и погода".

Каждый год 23 марта Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО), ее 189 стран-членов и мировое метеорологическое сообщество празднуют Всемирный день метеорологии. Праздник имеет цель - демонстрацию существенного вклада национальных гидрометеорологических служб в безопасность и благосостояние общества.

В этом году темой праздника, согласованной Исполнительным советом на его семидесятой сессии, будет: "Солнце, Земля и погода". Уже более 4,5 миллиардов лет этот пылающий шар из раскаленной плазмы - Солнце дает энергию, которая служит источником всей жизни на Земле. Оно является движущей силой погоды, океанических течений и гидрологического цикла. Расположенная почти в 150 миллионах километров от Земли, эта звезда представляет собой сердце нашей солнечной системы, которое поддерживает необходимые условия благополучного развития живых существ на нашей планете.

Солнце создает нам настроение и влияет на нашу повседневную деятельность. Оно служит источником вдохновения для всех людей. Данные спутниковых измерений, произведенных за последние 30 лет, показывают, что объем выделяемой солнечной энергии не увеличился и что наблюдающееся в настоящее время на Земле потепление, не может быть объяснено изменениями активности Солнца. Повышение температур, при котором происходит таяние льда и потепление воды в океанах, обусловлено наличием в атмосфере долгоживущих парниковых газов.

Вследствие увеличения объема концентраций двуокиси углерода и воздействия долгоживущих парниковых газов с 1990 года суммарное радиационное воздействие, вызывающее эффект потепления климата, увеличилось на 41 %. Если текущая тенденция в области концентраций парниковых газов сохранится, мы можем столкнуться с повышением температуры в диапазоне от 3 °C до 5 °C к концу столетия. Это намного выше целевого показателя, закрепленного в Парижском соглашении Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которое направлено на удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 °C и как можно ближе к показателю 1,5 °C. Солнце способно дать альтернативный источник энергии, который можно использовать даже в облачную погоду. Солнечная энергия действительно используется по всему миру и становится все более популярным источником генерации электроэнергии или отопления и опреснения воды. Одним из наиболее солнечных мест на Земле считается Мёртвое море, где в году, по наблюдениям - примерно 330 солнечных дней. А вот меньше всего солнца видят на архипелаге Северная Земля, где оно светит лишь 12 дней в году. Географическое положение нашей страны и климатические особенности в целом благоприятны для более широкого использования солнечной энергии Понимание того, каким образом Солнце влияет на погодные и климатические явления, крайне важно для основной миссии Всемирной Метеорологической Организации по формированию устойчивых обществ.