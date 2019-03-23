Магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40% вечером в субботу, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института РАН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно прогнозу, магнитосфера Земли будет возбуждена, а к утру 24 марта произойдет магнитная буря класса G1 (слабая буря). Вероятность магнитной бури составляет 40 процентов, магнитного шторма - 20 процентов, говорится на сайте.

Согласно прогнозу на неделю, возбуждение магнитосферы планеты продлится до конца марта, а 27 и 28 числа ожидаются магнитные бури.