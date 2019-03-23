В субботу с утра в связи с ремонтно-строительными работами ограничено движение транспортных средств по улице Ордубади, поселка Баладжары Бинагадинского района Баку.

В течение завтрашнего дня ограничение будет снято, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог, передает Day.Az.

Для того, чтобы избежать плотности транспортного потока, водителям рекомендуется заранее воспользоваться альтернативными дорогами, в соответствие с направлением их движения.