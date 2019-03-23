Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей намерен включить консультации психологов в список обязательных обследований лиц, вступающих в брак. Это предложение должно войти в разрабатываемую "Стратегию семьи". Об этом, как передает Day.Az, заявила Sputnik Азербайджан психолог госкомитета Зульфия Садыгова.

"Мы всегда получаем статистические данные и выписку о причинах разводов семей в Азербайджане. Одной из главных причин чаще всего является несовместимость характеров. Из этого понятно, что у людей чаще всего не совпадают интересы, ценности, темперамент. Это приводит к тому, что отношения между людьми теряют продолжительность. В итоге они не могут прийти к общему знаменателю и укрепить свои семейные отношения", - отметила Садыгова.

С этой точки зрения Госкомитет предлагает внедрить практику изучения психологической совместимости пар, вступающих в брак, консультировать их, давая определенные рекомендации.

Эту проблему можно изучить различными психологическими методами, в том числе с использованием специальных тестов и методик, уверяет специалист.

Люди разводятся, так как не готовы к семейной жизни и ответственности. Из-за непосильной для них ноши возникают конфликты, увеличивается количество разводов, впоследствии появляются проблемы с неуплатой алиментов.

Согласно данным Государственного комитета по статистике АР, в 2018 году количество разводов в Азербайджане достигло 15 тысяч. Только за год печальная статистика увеличилась на восемь процентов.

При этом в стране стремительно снижаются показатели заключенных браков. Если еще в 2012 году было создано чуть более 79 тысяч человек, то в 2017 году это число составило менее 63 тысяч.

С 2015 года вступающие в брак лица привлекаются к обязательному медицинскому обследованию на предмет наличия ВИЧ/СПИД, сифилиса, гепатитов, а также гена гемофилии.