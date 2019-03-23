Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами утром и вечером возможны моросящие дожди, слабый туман, юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным ветром/ Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется от 757 миллиметров до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем - 55-60 процентов.

С вечера 24 марта до утра 26 марта скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду, 25 марта - местами на полуострове скорость ветра составит 30 метров в секунду. С перерывами будут идти дожди. Температура воздуха составит 6-8 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако днем возможны дожди, снег. В отдельных местах будет туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.