Сегодня на дороге Баку-Алят произошла авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован на дороге, проходящей через территорию поселка Сангачал Гарадагского района.

Водитель автомобиля Mercedes, едущий в Баку, не справился с управлением, вылетел с дороги и столкнулся автомобилем, водитель которого не смог быстро среагировать.

Бригада скорой помощи доставила пострадавших в Клинический медицинский центр № 1.

В больнице сообщили, что раненые являются членами одной семьи. Трое из них были осмотрены и отпущены домой, а Равшан Гасанова, 1954 года рождения, была доставлена в реанимацию. Ее состояние оценивается, как стабильное.

Все пострадавшие являются жителями Агджабединского района.

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