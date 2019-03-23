Чудовищная авария вблизи Баку: пострадала семья - ВИДЕО
23 марта 2019 16:21 691
Сегодня на дороге Баку-Алят произошла авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован на дороге, проходящей через территорию поселка Сангачал Гарадагского района.
Водитель автомобиля Mercedes, едущий в Баку, не справился с управлением, вылетел с дороги и столкнулся автомобилем, водитель которого не смог быстро среагировать.
Бригада скорой помощи доставила пострадавших в Клинический медицинский центр № 1.
В больнице сообщили, что раненые являются членами одной семьи. Трое из них были осмотрены и отпущены домой, а Равшан Гасанова, 1954 года рождения, была доставлена в реанимацию. Ее состояние оценивается, как стабильное.
Все пострадавшие являются жителями Агджабединского района.
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