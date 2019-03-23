20:24

Ряд азербайджанских СМИ сообщили неверную информацию о том, что скончался легендарный исполнитель мейханы Айдын Хырдаланлы.

Как удалось выяснить axar.az, представители прессы пытались дозвониться до Айдына, однако никто не отвечал на свой телефон. Спустя некоторое время трубку телефона поднял непредставившийся мужчина, назвавший себя одним из друзей исполнителя, и сообщил, что с Айдыном все хорошо, эта информация не соответствует действительности.

"Это была шутка. Сегодня день у него день рождения и друзья решили немного пошутить. Айдын сейчас в полном здравии и празднует вместе с нами. На данный момент он занят поздравлениями и у него нет времени ответить на звонки. Через пару часов телефон вновь будет у него", - заявил неназвавшийся друг.

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20:08

Скончался известный мейханщик Айдын Хырдаланлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ölke.Az, Хырдаланлы страдал от цирроза печени.

Напомним, что Айдын Хырдаланлы - одна из легенд азербайджанской мейханы, являлся обладателем премии "Qızıl Nida" и победителем конкурса "De, gəlsin", организованном телеканалом ANS в 2001 году.