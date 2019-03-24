В один из ясных, хотя и прохладных, апрельский деньков я, как обычно, проходила через сквер, называемый Ахундовским садиком, и решила присесть на скамейку.

Сидя на скамье, я неожиданно для себя вдруг обратила внимание на то, какие интересные здания окружают это место. И как я раньше этого не замечала?..

Сквер находится в треугольнике между улицами Лермонтова, Ахмеда Джавада и Саида Рустамова. Улиц очень оживленных. И все равно, даже шум автомобилей не портит впечатления.

Несмотря на то, что сквер небольшой, здесь есть все, чему и полагается быть в парке - скамейки, оригинальные светильники, цветочные клумбы, мраморные дорожки, кустарники с подсветкой, цветочная рассада в специальных горшках. Садик площадью 1300 кв.м. полностью реставрирован в 2008 году. После реставрации тут высажены более 3000 цветов и декоративных кустарников.

Как я уже отметила, сквер расположен на пересечении оживленных улиц и предназначался скорее для кратковременного отдыха пешеходов, а также довершения исторического архитектурного ансамбля, которому не хватало только островка зелени.

История тут повсюду. Оглядитесь и убедитесь в этом сами. Привыкли мы к красоте Баку, поэтому часто и не замечаем того, что есть вокруг нас.

Первое, что привлекает внимание - это великолепный особняк и жилой дом, который все знают как "розовый дом".

Провести экскурс по истории Ахундовского садика и его окружения нам поможет вице-президент Союза архитекторов и Союза дизайнеров Азербайджана Эльчин Алиев.

Оказалось, что самый маленький сквер города таит в себе бесценную историю, неведомую многим. Архитектор в первую очередь рассказал о розовом жилом доме, который своей композицией и архитектурой определил масштаб и характер последующей застройки этого хорошо организованного участка. По словам Эльчина Алиева, подлинный, притом значительный шаг вперед представляет жилой дом работников Госбанка, нынешний розовый особняк, о котором идет речь.

"Центром композиции служит Ахундовский садик, а углы "закреплены" жилым домом и зданием Бакинской АТС. Каждое из них достаточно самостоятельно по архитектуре, однако при этом не стремится "перекричать" соседа, нарушая тем самым сложившийся масштаб и равновесие архитектурных масс", - отметил Алиев.

Архитектура дома Госбанка отличается тактичным применением приемов и форм, характерных для жилой застройки азербайджанских городов XIX века - Нухи и Шуши, в первую очередь. Напоминающие эйваны крытые застекленные веранды, большого вылета карнизы на резных консольных кронштейнах, стилизованный рисунок переплетов - все это не привнесено механически, а переработано в соответствии с изменившимся характером и масштабом здания, отметил архитектор.

Перечисленные направления, по его словам, были ведущими в архитектуре города. Однако они не были броскими, поэтому до сих пор многие не знают, что эти сооружения имеют свою историю. Алиев заметил, что эти постройки, не являясь памятниками архитектуры, в то же время имеют градостроительную ценность.

...Сидя на скамейке в Ахундовском садике я обратила внимание, что проходящих через него намного меньше, чем отдыхающих здесь. Так что этот сквер никак нельзя назвать проходным.

Среди отдыхающих здесь можно увидеть людей разного возраста. Наблюдаю за молодой мамой, которая внимательно следит за своей крохотной дочуркой, беззаботно и радостно бегающей и рассматривающей узоры мраморного покрытия. Очаровательная девочка, заметив мой интерес, начинает позировать на камеру, совсем как настоящая маленькая модель.

В другой части садика катаются на велосипедах мальчишки, за которыми также следят взрослые, мирно беседующие на скамейке поодаль. Вокруг памятника носятся малыши, скользя по мрамору и постоянно сталкиваясь с прохожими. Столкновения сопровождаются лишь улыбкой и предупреждением об осторожности, чтобы не упасть. А вот и постояльцы сквера - пенсионеры. Пожилые мужчины разложили на скамейке нарды, а те, кому не хватило места, сидят на стульях - видимо, живут поблизости и принесли с собой. А у другой скамьи вообще поставили маленький столик.

Если смотреть вдоль улицы Лермонтова, то перед глазами встает завораживающая панорама на башни Flame Towers. Сочетание этих гигантов с исторической архитектурой смотрится очень гармонично.

А теперь вернемся к истории. И узнаем, что же это за красивый особняк, напоминающий чем-то замок и выходящий на улицу Саида Рустамова.

По словам Эльчина Алиева, раньше в старом Баку об этом доме на углу бывших Водовозной и Орловской улиц знали все. Владельцами его были известные нефтепромышленники Дмитрий Митрофанов и Моисей Михайлов.

Митрофанов, выходец из небогатой астраханской семьи, переехал в Баку на волне "нефтяного бума" и разбогател на добыче нефти. Он был большим любителем путешествий, часто и подолгу его не было в Баку, и тогда делами предприятия руководил Моисей Михайлов. Ему-то и была обязана в первую очередь своим процветанием компания. Разумеется, такая фирма не могла обойтись без внушительной резиденции, заметил архитектор.

Митрофановский особняк строился 4 года: с 1898-го по 1902-й годы. По тем временам это был довольно внушительный срок. Как и многие величественные дома той эпохи, он раскинулся на целый квартал, взметнувшись ввысь острием шпиля. "Этот старинный особняк на Водовозной улице интересен своей архитектурой. Когда смотришь на него на расстоянии, восхищаешься великолепием и монументальностью его форм. Стоит же подойти чуть ближе, как сразу же очаровывает прекрасной скульптурой пластика фасада", - со знанием дела говорит Эльчин Алиев.

"Часами можно любоваться отдельными фрагментами дома: искусным вензелем "Д.М.", головами сказочных львов над воротами, оригинальными подбалконными консолями в форме драконов, изящными капителями колонн. При этом вся скульптурная пластика на фасаде дома высечена из камня!", - сказал наш собеседник. Оказывается, в этом, собственно, и особенность бакинской архитектуры, где украшения не лепились, а вырезались из цельных кусков известняка.

К сожалению, проект здания не сохранился. Но, как отметил Алиев, по "почерку" можно предположить, что автором его был видный бакинский архитектор немецкого происхождения И.В.Эдель. Что же касается строителей, то ими, опять же судя по почерку, скорей всего, были известные в старом городе подрядчики - братья Касумовы. Пожалуй, лишь их подрядной компании были по плечу такой колоссальный объем работ и такое качество.

Однако дом Митрофанова - это не только шедевр бакинской архитектуры. Это и свидетель исторических коллизий, которые пережил Азербайджан. В 1918 году в Митрофановском особняке обосновалось правительство печально известной Бакинской Коммуны. После установления АДР в роскошных апартаментах в одном из крыльев здания размещалась, вплоть до 1920 года, дипломатическая миссия Франции, страны, одной из первых установившей дипломатические отношения с демократическим Азербайджаном.

Нелегко сложилась судьба бывших владельцев особняка. Митрофанов эмигрировал еще до революции, а Моисей Михайлов после советизации был назначен прорабом, а потом и вовсе понижен до промыслового рабочего. Не выдержав унижений, он сошел с ума и скончался. Вот такая грустная история у этого дома...

Признаться, даже не думала, что этот небольшой пятачок в огромной столице таит в себе столько интересного и в то же время драматического. Баку вообще полон нераскрытых тайн и загадок, которые готовы раскрыться тому, кто по-настоящему любит свой город и готов слушать рассказы его старых стен.

Так что раскройте свое сердце навстречу родному городу, слушайте его, любите его. И вы увидите, каким богатством владеете...