Село Лагич, расположенное в 36 километрах от центра Исмаиллинского района, давно стало одним из туристических центров Азербайджана.

Благодаря чистому воздуху, зеленым лесам, древнему облику, высоким горам, историческим памятникам и постройкам, самобытной культуре и мастерству местных жителей Лагич стал известен во всем мире. Древний Лагич и сегодня содержит в себе элементы средневековой городской культуры, которые делают его еще более неповторимым.

Воротами Лагича является рыночная площадь. Одна из особенностей этого исторического села заключается в том, что в поселок запрещен въезд машин. Прогулку здесь можно совершить либо на лошади, либо пешком. Стоянка автомобилей расположена недалеко от рыночной площади.

Еще одна интересная особенность: все возведенные здесь строения так или иначе связаны с цифрой 7. То есть исторически здесь было 7 мечетей, 7 родников, 7 кварталов. Сам Лагич окружен горной грядой под названием Ниял, имеющей 7 вершин.

Согласно историческим источникам, первые кварталы Лагича были основаны в III-IV веках. Интересно, что в городе действуют водопровод и канализационная система, построенные более полутора тысячи лет назад.

Лагич еще называют городом мастеров, потому что здесь продолжают развиваться всевозможные ремесла. В ХVIII-XIX веках поселок являлся одним из основных центров производства медной посуды и оружия. Изделия с большим вкусом украшались сложными узорами. В середине XIX века в Лагиче действовали более 200 ремесленных мастерских. Лагичцы в основном являются медниками, кузнецами, ювелирами, ковроделами и др.

Лагич стал музеем-заповедником в 1980 году. Сегодня здесь заботливо сохраняются кварталы и мечети, древние крепости и постройки, а также старинные частные владения. В каждом квартале, в каждом переулке здесь можно встретить таблички, на которых обозначена дата постройки, свидетельствующие о том, что эти памятники охраняются государством.

В Лагич приезжают туристы со всех концов нашей страны.

Этот средневековый город своими уникальными улочками и площадями прославился на Кавказе и во многих странах мира как центр древнего творчества. Говорят, что легендарная шапка Мономаха, на протяжении столетий передававшаяся из поколения в поколение русских царей, была изготовлена именно здесь.

В поселке Лагич проживают этнические таты, имеющие свой язык.

Одним словом, здесь все необычно и удивительно. Поэтому, если вы еще не бывали в Лагиче, обязательно сделайте это в ближайший уикэнд.

Фото: АзерТАдж