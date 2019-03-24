В Габалинском районе Азербайджана в жилом доме произошел взрыв Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на МЧС страны.

В результате происшествия пострадали четыре человека. По предварительным данным, взрыв в подвале четырехкомнатного дома произошел по причине утечки бытового газа.

От ударной волны рухнул пол дома, на стенах образовались трещины. Пожара не было.

В связи с фактом ведется расследование.