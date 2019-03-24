Ужасный взрыв жилого дома в Азербайджане, четверо пострадавших
24 марта 2019 09:55 201
В Габалинском районе Азербайджана в жилом доме произошел взрыв Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на МЧС страны.
В результате происшествия пострадали четыре человека. По предварительным данным, взрыв в подвале четырехкомнатного дома произошел по причине утечки бытового газа.
От ударной волны рухнул пол дома, на стенах образовались трещины. Пожара не было.
В связи с фактом ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 марта 22:48 3 390
Айдын Хырдаланлы – за три дня до смерти - ВИДЕО
23 марта 20:08 3 372
Умер легендарный исполнитель мейханы - ФОТО
23 марта 17:07 491
В Баку торжественно отметили Новруз - ФОТО
23 марта 16:21 2 895
Чудовищная авария вблизи Баку: пострадала семья - ВИДЕО
23 марта 15:51 1 197
В Баку прошел финал Top Model Azerbaijan 2019 - ФОТО - ВИДЕО
-
23 Мар. 13:49 20 456
-
23 Мар. 10:31 7 509
-
23 Мар. 21:53 3 572
-
23 Мар. 15:30 3 548
-
23 Мар. 22:48 3 390