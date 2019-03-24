Сегодня с 11:00 до 14:00 в Баку будут кратковременные перебои с подачей электроэнергии в населенные пункты Бузовна (поселок Чалалык), Нардаран и Бильгях Хазарского района.

Об этом, как передает Day.Az, заявил глава пресс-службы ОАО "Азерюг" Танриверди Мустафаев, передает "Country.az".

По словам Т.Мустафаева, перерыв связан с ремонтно-реставрационными работами на ЛЭП в Хазарском регионе.