В некоторых частях Баку не будет света
24 марта 2019 12:50 206
Сегодня с 11:00 до 14:00 в Баку будут кратковременные перебои с подачей электроэнергии в населенные пункты Бузовна (поселок Чалалык), Нардаран и Бильгях Хазарского района.
Об этом, как передает Day.Az, заявил глава пресс-службы ОАО "Азерюг" Танриверди Мустафаев, передает "Country.az".
По словам Т.Мустафаева, перерыв связан с ремонтно-реставрационными работами на ЛЭП в Хазарском регионе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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