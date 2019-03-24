В Ясамальском районе города Баку сгорел автомобиль марки "ВАЗ". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в воскресенье в МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, сгорели панель управления и часть двигателя автомобиля.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.