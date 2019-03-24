В Баку сгорел автомобиль
24 марта 2019 13:02 107
В Ясамальском районе города Баку сгорел автомобиль марки "ВАЗ". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в воскресенье в МЧС Азербайджана.
Согласно сообщению, сгорели панель управления и часть двигателя автомобиля.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:50 206
В некоторых частях Баку не будет света
13:02
В Баку сгорел автомобиль
-
23 Мар. 13:49 22 759
-
23 Мар. 23:47 4 359
-
23 Мар. 21:53 4 126
-
23 Мар. 22:48 4 098
-
09:30 3 810