Страшный пожар в четырехкомнатке в Азербайджане
24 марта 2019 13:06 126
В селе Ашагы Сейфали Шамкирского района Азербайджана в четырехкомнатном доме произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, в воскресенье сообщили Trend в МЧС страны.
Согласно сообщению, сгорела часть дома на площади 100 м², другая часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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