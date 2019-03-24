В селе Ашагы Сейфали Шамкирского района Азербайджана в четырехкомнатном доме произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, в воскресенье сообщили Trend в МЧС страны.

Согласно сообщению, сгорела часть дома на площади 100 м², другая часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.