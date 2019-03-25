Страшное ДТП в Азербайджане, пострадали две женщины
25 марта 2019 09:28 304
В Гёйчае две женщины - Асланова Нигяр Закир гызы (2001 года рождения) и Абдулрахманова Самира Рафиг гызы (1981 года рождения) были сбиты неустановленным автомобилем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
ДТП произошло на одной из центральных улиц города.
Пострадавшие были госпитализированы в Гёйчайскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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