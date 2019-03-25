В Гёйчае две женщины - Асланова Нигяр Закир гызы (2001 года рождения) и Абдулрахманова Самира Рафиг гызы (1981 года рождения) были сбиты неустановленным автомобилем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

ДТП произошло на одной из центральных улиц города.

Пострадавшие были госпитализированы в Гёйчайскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.