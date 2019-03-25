В Азербайджане в прошлом году более 280 тысячам больных были проведены хирургические операции. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, 22 больным была проведена трансплантация почек, 12 - пересажен костный мозг.

998 человек перенесли операцию на сердце, 246 из них - дети.

Отметим, что по сравнению с предыдущими годами в Азербайджане растет число лиц, страдающих от порока сердца и сердечно-сосудистых заболеваний, как среди детей, так и взрослых.

Причиной этому являются изменения, которые происходят в образе жизни людей, рост факторов риска, неправильное питание. Порок сердца бывает врожденным и приобретенным. Среди детей больше встречается врожденный порок сердца. Показатель частоты выявления врожденного порока сердца среди детей в Азербайджане такой же, как и в мире. Согласно имеющимся данным, порок сердца встречается у 8-10 детей на каждую 1000 новорожденных.