Сегодня в части города Сумгайыт возникнут перебои в электроснабжении. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, это связано с тем, что Железнодорожное управление Сумгайыта приступило к работам по строительству тоннеля.

"Управление строит тоннельный переход, поэтому на данной территории необходимо перенести соответствующие коммуникации. В связи с переносом коммуникаций, на территории 8, 9, 10, 11, 17 и 18 микрорайонов Сумгайыта будут перебои в подаче электроэнергии", - сказал Мустафаев.

Он добавил, что перебои в разное время дня продлятся на отдельных территориях не более одного часа.