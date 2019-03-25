Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны дожди. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, в горных территориях прогнозируется снег, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.