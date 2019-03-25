Азербайджанский кулинар Илькин Акперзаде приготовил уникальное блюдо - люля-кебаб, покрытый золотом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Неизвестно, захочется ли после употребления такого люля-кебаба пару месяцев кушать, и будет ли желудок покрыт золотой пленкой, но оригинальное блюдо вызвало большой интерес в социальных сетях.

Илькин Акперзаде - шеф-мастер, ресторатор. Много лет работал в Азербайджане, России, ОАЭ, Латвии, Финляндии, Южной Корее, Турции, Индии и Иране. Член Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS),кулинарный посол Гильдии кулинаров ОАЭ, член Гильдии кулинаров ОАЭ и Сирии, член Национальной гильдии шеф-поваров России и Московской ассоциации кулинаров, почётный шеф-повар Ассоциации кулинаров Ганы, мастер-шеф Индии и Бангладеш, призёр международных чемпионатов, ведущий передач на азербайджанских телеканалах и Dafrah (ОАЭ), публиковался в зарубежных изданиях. Был шеф-поваром IV Исламских игр солидарности 2017 года в Баку, чемпионата мира по летнему биатлону 2017 года в Чайковском (Россия), XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) и т.д.

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