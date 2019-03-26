В Турции пропал без вести 18-летний гражданин Азербайджана Абдулаввал Оруджов.

Как передает Day.Az, об этом modern.az сообщила мать пропавшего Афет Баширова. По ее словам, она видела сына в последний раз 12 февраля.

"Мой сын поступил в лицей Анадолу, но из-за территории нашего проживания он начал ходить в лицей "Rezonhas". Через определенное время из-за проблем с оплатой он заморозил свое обучение. Начал работать и собирать деньги на образование", - сказала она.

По словам Башировой, они работали вместе, но потом для ее сына нашли новую работу. 12 февраля он пришел на работу и попросил отгул. С тех пор его никто не видел.